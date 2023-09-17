С давних времен люди связывали окружающие их знаки с как хорошими, так и плохими приметами. Кое-что предвещало удачу и счастье, остальное же – нищету и болезни.

Многие верят в положительную энергетику некоторых вещей. Считается, что они способны привлечь удачу на жизненный путь, здоровье и деньги. Однако это работает, если действительно в это верить.

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Пять вещей, привлекающих удачу и деньги

1. Красная нить. Клубок нитей красного цвета притягивает в дом деньги и улучшает финансовое положение в целом. Чтобы усилить его действие, пряжу нужно украсить другими денежными талисманами, в том числе монетами.

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2. Фигурка лягушки. Это животное символизирует материальное благополучие и достаток. Эксперты из фэншуй даже советуют ставить дома китайскую лягушку с монетой во рту, или другие фигуры лягушек.

3. Зеркало. Хотя некоторые считают зеркала опасными предметами, но их также используют для приумножения денежного достатка. Зеркало – денежный магнит, если в нем будут отражаться положительные вещи, в том числе свежие цветы, фигурка лягушки, монеты и т.д.

4. Ароматические масла. Запах оказывает влияние на общую атмосферу дома и здоровья человека. Пачули, корица, кедр, базилик и апельсин – эти запахи могут привлечь удачу и деньги.

5. Свечи. Используйте запахи, которые положительно скажутся на денежном состоянии вашей семьи.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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