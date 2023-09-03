Что нельзя делать с дверью, чтобы не навлечь болезни и проблемы с деньгами

В древности верили, что некоторые простые действия с дверью могут навлечь серьезные проблемы. К примеру, запрещалось спать у двери, иначе был риск заболеть или получить бессонницу.

Также не стоит на ночь оставлять дверь незапертой. Считалось, что дверной замок оберегает дом от преступников и злых духов.

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Наши предки считали плохой идеей разместить фото или календари, на которых изображены люди, у входной двери. Такие вещи ослабляют энергетическую защиту дома и могут спровоцировать возникновение проблем с деньгами, скандалов в семье.

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Кроме этого, запрещается одновременно открывать внутреннюю и внешнюю дверь. Так что вы приглашаете злых духов поселиться в вашем доме на долгое время.

Также в древности верили, что в дверь может стучать нечистая сила, желающая проникнуть в дом. Поэтому запрещалось открывать дверь, в которую стучат, но там никто не отзывается. Люди крестили дверь и читали "Отче наш".

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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