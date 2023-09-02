Почему нельзя стирать на ночь и оставлять одежду в стиральной машине: приметы

Существует примета, что стирать одежду перед сном не стоит. Так вы пригласите негативную энергию в свой дом.

Переход, когда день сменяет ночь, имеет особую энергию. В это время вылезает нечисть, поэтому нельзя стирать, сушить одежду на улице и в доме.

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Согласно верованиям наших предков, вещи, которые стираются ночью или сушатся, могут привлечь к себе злые силы или негативную энергетику. Одежда может впитать в себя плохую энергию и принесет несчастья и болезни тому человеку, который будет его носить.

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Кроме этого, сушить одежду под лунным светом – не самая лучшая идея. Так вы можете привлекать к неудаче, беде и заболеванию.

Помните, что стирать нельзя также в праздничные дни, особенно в церковные праздники.

В какие дни лучше стирать

Лучшее время для стирки есть время перед обедом. Так вещи наберутся силы, чтобы защитить своих хозяев от негатива и бед.

Среди дней недели, среда – самый удачный день для таких дел. Если же постирать в понедельник, то, говорят, придется всю неделю сушить вещи, которые вы постирали.

Во вторник стирка может привлечь к семье беду. Вот пятница не предвещает ничего плохого и есть нейтральный день для таких занятий.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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