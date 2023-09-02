Чому не можна прати на ніч та залишати одяг в пральній машині: прикмети

Існує прикмета, що прати одяг перед сном не варто. Оскільки так ви запросите негативну енергію у свій дім.

Перехід, коли день змінює ніч, має певну особливу енергію. У цей час вилазить нечисть, тому не можна прати, сушити одяг на вулиці та й в домі.

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Згідно з віруваннями наших предків, речі, які перуться вночі або сушаться, можуть привабити до себе злі сили або негативну енергетику. Одяг може увібрати в себе погану енергію і принесе нещастя та хвороби тій людині, яка його носитиме.

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Крім цього, сушити одяг під місячним світлом – не найкраща ідея. Так ви можете притягувати до невдачі, біди та захворювання.

Пам'ятайте, що прати не можна також у святкові дні, особливо у церковні свята.

У які дні краще прати

Найкращим часом для прання є час перед обідом. Так речі наберуться сил, щоб захистити своїх господарів від негативу та бід.

Серед днів тижня, то середа – найбільш вдалий день для таких справ. Якщо ж попрати у понеділок, то, кажуть, доведеться весь тиждень сушити речі, які ви випрали.

У вівторок прання може притягнути до родини біду. Ось п'ятниця не віщує нічого поганого та є нейтральним днем для таких занять.

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