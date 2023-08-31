В какое время и в какие дни нельзя давать деньги взаймы
Наши предки с уважением относились к деньгам и соблюдали определенные правила. Тогда заемные средства скорее вернутся к владельцу.
Согласно народным приметам, давать взаймы нельзя в определенное время и определенные дни.
- Перед большими церковными праздниками и в праздники.
- День рождения ребенка.
- В день отъезда кого-нибудь из близких из дома.
- После заката.
- В понедельник.
- На нисходящую Луну.
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Кроме этого, следует учесть лунный календарь. Там есть пять дней, в которые нельзя ни давать деньги взаймы, ни брать – 1, 6, 11, 15 и 23 месячных дня.
Нельзя давать взаймы суммы, начинающиеся с цифры 2. Поскольку они не возвращаются или возвращаются с огромным трудом.
Также нельзя отдавать последние деньги, потому что так вы навлечете на себя неудачи и финансовые неурядицы.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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