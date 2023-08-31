В какое время и в какие дни нельзя давать деньги взаймы

Наши предки с уважением относились к деньгам и соблюдали определенные правила. Тогда заемные средства скорее вернутся к владельцу.

Согласно народным приметам, давать взаймы нельзя в определенное время и определенные дни.

Перед большими церковными праздниками и в праздники.

День рождения ребенка.

В день отъезда кого-нибудь из близких из дома.

После заката.

В понедельник.

На нисходящую Луну.

Читайте также: Почему нельзя возвращаться домой, если уже вышли: народные приметы

Кроме этого, следует учесть лунный календарь. Там есть пять дней, в которые нельзя ни давать деньги взаймы, ни брать – 1, 6, 11, 15 и 23 месячных дня.

Видео дня

Нельзя давать взаймы суммы, начинающиеся с цифры 2. Поскольку они не возвращаются или возвращаются с огромным трудом.

Также нельзя отдавать последние деньги, потому что так вы навлечете на себя неудачи и финансовые неурядицы.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!