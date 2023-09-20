Сім прикмет, які свідчать про швидкий прихід грошей

Здавна існує чимало різних прикмет про прихід грошей або їхню втрату. Люди навіть вірили, чужа, але не крадена, монета передвіщає обов'язково прибуток.

Якщо ця чужа монета не жовтого кольору, то на людину обов'язково чекає успіх. Проте, коли її знайшли, треба сказати: "Монетку забираю, багатство чекаю".

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Пам'ятайте, що не можна підіймати монети, які опинилися на перехресті. Їх можуть залишити маги або навіть відьми, аби передати комусь вроки, проблеми та хвороби. На перехресті взагалі заборонено щось підіймати.

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Якщо свербить ліва долоня, то це до швидких грошей. Навіть у давні часи продавці на ринку намагалися брати гроші саме лівою рукою.

Переплутали сіль із цукром, то і це не випадково. Такий знак вважається добрим, оскільки після цього варто розраховувати на прибуток.

Якщо на вашому одязі опинився пташиний послід, то це також завжди до грошей. Сумувати не варто, оскільки до вас можуть неочікувано прийти великі кошти.

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У разі випадкового забруднення купюри кров'ю, то це хороша прикмета. Ще у давнину люди знали, що після цього буде слідувати прихід великих грошей.

Якщо вам не вдається розміняти велику купюру, то ці гроші треба обов'язково кудись інвестувати або придбати лотерейний білет. Не виключено, що на вам може очікувати коштовний сюрприз.

Якщо до вас прибилася безпритульна тварина, то її треба прийняти. Така кішка або собака принесуть удачу, зокрема у фінансовому плані.

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