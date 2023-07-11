П'ять отруйних рослин, які не можна вирощувати біля будинку

Рослини додають краси в інтер'єр та милують око. Проте деякі з них небезпечні та містять шкідливі речовини, і навіть можуть бути токсичними для людини та домашніх тварин. Їх краще прибрати з балкону чи прибудинкової території.

При виборі рослини нас в основному цікавить естетична сторона, простота у догляді, але ми іноді забуваємо, що деякі з них можуть викликати отруєння та завдати шкоди. Видання Sante Plus пояснило, яких видів слід уникати на відкритому повітрі.

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Рослини, яких слід уникати на свіжому повітрі

Пізньоцвіт

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Якщо це чудова рослина з гарним цвітінням, ви повинні знати, що її цибулина може бути токсичною при попаданні всередину і викликати нудоту, блювання або діарею.

Плямистий арум

Це трав'яниста рослина, яка містить отруйні речовини і входить до списку рослин, здатних викликати подразнення шкіри, запалення, печіння або навіть набряк язика та губ, якщо приймати її у свіжому вигляді.

Конвалія

За красивими маленькими білими та ароматними дзвіночками ховається отруйна речовина, яка при попаданні в організм може дратувати та отруювати серце. Крім того, тварини це добре зрозуміли та не наближаються до конвалій. Уникайте особливо якщо у вас є діти, які можуть її проковтнути.

Плющ

Що може бути красивіше, ніж плющ, що дереться по стіні і обрамляє двері або вікно. Але будьте обережними, тому що всі частини рослини шкідливі. Його стебла та листя викликають алергію і можуть викликати дерматит. Що стосується ягід, то вони схожі на чорницю, але неїстівні, а при вживанні в їжу викликають блювоту і кольки або навіть галюцинації та судоми.

Олеандр

Ця красива декоративна рослина з рожевими квітами – небезпечна. Її стебла, листя і квітки містять глікозиди – справжню отруту для серця.

Нагадаємо, що багато рослин мають середземноморське походження, що робить їх дуже стійкими до посухи та простими у догляді. UAportal розповів про кращі трави, які варто виростити на вашому подвір'ї чи в саду.

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