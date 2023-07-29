Плям як і не було: як відчистити речі за допомогою таблеток для посудомийки

Плями на одязі – це неприємна проблема, яка може зіпсувати навіть настрій. Однак існує багато способів вивести плями, і один з них – використовувати таблетки для посудомийної машини.

Таблетки для посудомийної машини містять інгредієнти, які допомагають розчинити жир і бруд, тому вони можуть бути ефективними при виведенні плям від жиру, кави, соків, соусів та інших забруднень.

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Щоб вивести пляму за допомогою таблетки для посудомийної машини, виконайте такі кроки:

Розчиніть у трьох літрах теплої води одну таблетку для посудомийної машинки.

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Покладіть забруднені речі у тазик та полийте плями утвореним розчином.

Залиште на годину.

Потім покладіть речі до пральної машинки й додайте у барабан ще одну посудомийну таблетку.

Увімкніть потрібний режим на пралці.

Цей лайфхак можна використовувати для виведення плям з будь-яких тканин, але важливо перевірити стійкість тканини до прання перед використанням таблеток для посудомийної машини.

Ось кілька додаткових порад щодо виведення плям з одягу:

Якнайшвидше виведіть пляму. Чим довше пляма знаходиться на тканині, тим важче її буде вивести. Не використовуйте гарячу воду, оскільки це може "закріпити" пляму. Не використовуйте відбілювач, оскільки він може пошкодити кольорову тканину.

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