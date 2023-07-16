Так ви ще не прали: для чого у машинку класти каштани та фольгу

Ви знали, що в пральну машину можна класти каштани та кульки фольги? Це може здатися дивним, але ці інгредієнти можуть допомогти вам у розв'язанні різних проблем.

Каштани можна використовувати для пом'якшення води в пральній машинці. Це може допомогти запобігти утворенню накипу та іржі на деталях машини. Каштани також можуть допомогти позбутися неприємного запаху з речей.А ще вони допомагають машинці краще "вибити" воду з речей під час віджиму.

Кульки фольги можна використовувати для збільшення ефективності прання. Вони допомагають розподілити пральні засоби рівномірно по всій машині, що сприяє видаленню плям та забруднень. Кульки фольги також можуть допомогти запобігти утворенню ковтунів на одязі.

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Якщо ви хочете спробувати ці лайфхаки, просто додайте кілька каштанів або кульку фольги до прання разом із вашими речами. Прання буде більш ефективним і речі будуть чистішими та м'якшими.

Ось кілька додаткових порад щодо використання каштанів та кульок фольги в пральній машинці:

Використовуйте свіжі каштани. Старі каштани можуть бути сухими й не мати такого ж ефекту. Можна виготовити рідину для прання з каштанів. Очистьте каштани від шкірки та перемеліть блендером, щоб утворилася кашиця. Розчиніть її у воді, залиште на 20 хв та процідіть. Цю рідину треба додавати під час прання. Додайте одну або дві кульки фольги до прання. Більше кульок не означає, що прання буде більш ефективним. Використовуйте каштани та кульки фольги лише в пральних машинах з барабаном. Не використовуйте їх у пральних машинах з вертикальним завантаженням, оскільки вони можуть застрягти в баку.

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