Для чого у пральну машинку класти каштани: дієвий лайфхак

Для того, аби якісно випрати білизну у пральній машинці, якщо скінчився пральний порошок, а часу бігти його купувати немає, можна скористатися або таблетками аспірину, або оцтом та содою, або лимонною кислотою.

Однак є ще один доволі несподіваний засіб, який може повноцінно замінити пральний порошок. Це звичайні кінські каштани. Вони містять сапоніни – рослинні сполуки, які зазвичай мають піноутворюючі властивості.

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Сапоніни відомі своїми властивостями знижувати поверхневий натяг рідин, що дозволяє їм створювати піну, яка може використовуватися в різноманітних промислових та побутових застосуваннях, включаючи виготовлення миючих засобів, шампунів, косметичних засобів та багато іншого.

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Щоб випрати одяг каштанами, потрібно спочатку їх назбирати (до 15 штук), потім зняти шкаралупу й витягти "горішок". Серединку каштанів треба подрібнити у блендері та залити теплою водою й залишити на 1-2 години. Потім настій треба процідити й залити до машинки у місткість для порошку.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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