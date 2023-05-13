Пожовтіє та вкриється плямами: як не можна прати й сушити білий одяг

Прати білий одяг, щоб позбутися плям та жовтих розводів під рукавами – завдання не з легких. Проте деякі поради можуть допомогти вам легко розправитися з плямами та зберегти білизну одягу після прання.

Головне правило прання білого одягу – це не класти до пральної машинки речі інших кольорів, а ще – правильно обирати температуру прання, аби не пошкодити тканину.

Якщо білий одяг з цупких натуральних тканин, використовуйте режим прання, при якому вода нагріватиметься до 60 градусів.

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Щоб позбутися плям на білому одязі, можна під час прання до машинки влити оцту, або всипати розтовчені таблетки аспірину. А перед пранням спробуйте натерти плями содою, або господарським милом.

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Ось список "народних засобів", які допоможуть відбілити одяг:

Існує кілька народних методів, які можуть допомогти видалити плями з білого одягу під час прання:

Додайте 1-2 столові ложки соди до порошку для прання або прямо до барабана пральної машини разом з білизною. Сода відбілює і видаляє запах поту з речей.

Оцет – склянку оцту влийте до барабана разом з білизною. Оцет відбілює, знімає запахи та пом'якшує тканину.

Лимонний сік – додайте пів склянки свіжого лимонного соку до барабана разом з білизною. Лимонний сік відбілює і видаляє запахи.

Перед використанням будь-якого з цих методів переконайтеся, що він безпечний для вашого типу тканини, і не забувайте дотримуватися інструкцій на етикетці вашої білизни та прального засобу.

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Як правильно сушити білий одяг

Уникайте розвішування білизни під прямі сонячні промені, інакше є ризик, що вона пожовтіє. Найкраще сушити її в тіні.

До речі, якщо ви перете білий одяг, не додавайте кондиціонерів для білизни, оскільки вони погано змиваються з речей і це також може плинути на появу плям після сушіння.

А ще, коли розвішуєте білизну на вулиці, білі речі вішайте окремо на мотузки. Бо якщо на одній прищипці повісити й білі речі, і кольорові, можна зіпсувати одяг через те, що кольорова річ може полиняти на білу.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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