Для чого додавати аспірин при пранні: ефективний лайфхак

Під час прання речей буває так, що плями залишаються, або коли речі білого кольору недостатньо випралися. Якщо ви хочете розв'язати проблему швидко, варто спробувати додавати під час прання таблетку аспірину.

Якщо покласти аспірин у пральну машину, можна впоратися із сильним забрудненням білизни, а також на довгий час зберегти її білизну. Виявляється, аспірин — ефективний народний засіб для виведення плям.

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Щоб скористатися цим лайфхаком, треба взяти 10 таблеток аспірину та розтерти їх у порошок та розчинити їх у кількох літрах теплої води. Замочіть білизну з плямами, або речі білого кольору в отриманому розчині на кілька годин та закиньте у пралку й увімкніть на потрібний режим прання.

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Така схема прання речей допоможе вивести практично будь-які плями та прибрати жовтизну з білих речей.

Можна обійтися й без попереднього замочування. Розітріть у порошок кілька пігулок та додайте до прального порошу, коли будете вмикати машинку.

Для ручного прання речей з аспірином візьміть глибокий тазик та покришіть у нього 5-8 таблеток, додайте 10-12 літрів теплої води. Замочіть білизну в отриманому складі на 6-8 годин. Виперіть у розчині речі та ретельно прополощіть.

Також аспірин допомагає боротися з накипом. Для цього необхідно розтерти 5 таблеток у порошок і змішати з кондиціонером. Засипати суміш у контейнер для прального порошку і включити режим холодного прання, не закладаючи у пралку речі.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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