Як випрасувати постільну білизну без праски: дієвий метод

Любите спати на випрасуваній білизні, при цьому терпіти не можете процес прасування? UaPortal зібрав лайфхаки із прасування постільної білизни без праски.

Перед тим, як приступити до процесу “прасування" варто запам‘ятати: випрасувати простирадло на гумці без праски неможливо. Те саме стосується пересушеної білизни.

Найпростіший спосіб надати білизні вигляд випрасуваної – це вивісити, добре розправивши та побризкавши водою з пульвелізатора.

Якщо можливості повністю розправити постіль немає – без праски не обійтись.

Головні правила прасування без праски: вологість та правильно натягнута тканина.

Відео дня

Якщо ви сушите постіль у сушильній машині – додайте туди вологий рушник чи кілька кубиків льоду.

Ще один спосіб прасування без праски – згорнути ще ледь вологу постіль в рулон. Головне обрати потрібний момент: постільна білизна має бути не надто волога, але й не зовсім суха.

Читайте також: Як зробити рушники м‘якими.

Як прасують постільну білизну в готелях

В готелях користуються праскою. Випрасувати постіль із натуральної тканини по – іншому неможливо. Прасують постіль лише з виворітньої сторони: так вона збереже свій блиск з лицьової сторони. Праска під час процесу має бути дуже гаряча. Прасують постіль на спеціальній дошці – так результат буде ідеальним.

Нагадаємо, ми вже писали, як прати різні види тканин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!