Холодна вода та оцет: як прати рушники, щоб вони були м'якими, як в готелях

Щоб рушники завжди залишались як нові – дотримуйтесь кількох нескладних правил перед кожним пранням.

1. Щоб зберегти м’якість рушників періть їх з гелями для прання у делікатному режимі за температури води не більше 60 градусів. Не встановлюйте довгий цикл прання.

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2. Нові рушники перед пранням потрібно промити в холодній воді.

3. У пральну машину додавайте 1/3 від рекомендованої виробником кількості засобу для прання. Занадто багато порошку чи гелю для прання спричинить пересихання волокон та зробить рушники жорсткими.

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4. Періть рушники окремо від інших речей у напівпустому барабані з використанням кондиціонеру.

5 .Кладіть у барабан пральної машини 2 ст. ложки солі і ваші рушники завжди будуть м‘якими. Також, перед пранням можна додати у ємність для кондиціонера 100 г оцту.

6. Кондиціонер для прання махрових виробів має бути виготовленим на основі силікону.

7. Використовуйте гумові кульки під час прання рушників (просто помістіть їх у барабан). Обертаючись разом з рушниками вони роблять їх пухнастими та м'якими.

8. Краще не ставити машину на віджим, коли перете рушники. Сушіть їх у вертикальному положенні або на рівній поверхні, уникаючи потрапляння прямого сонячного проміння.

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