Холодная вода и уксус: как стирать полотенца, чтобы они были мягкими, как в отелях

Чтобы полотенца всегда оставались как новые – соблюдайте несколько несложных правил перед каждой стиркой.

1. Чтобы сохранить мягкость полотенец, стирайте их с гелями для стирки в деликатном режиме при температуре воды не более 60 градусов. Не устанавливайте длинный цикл стирки.

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2. Новые полотенца перед стиркой следует промыть в холодной воде.

3. В стиральную машину добавляйте 1/3 от рекомендованного изготовителем средства для стирки. Слишком большое количество порошка или геля для стирки приведет к пересыханию волокон и сделает полотенца жесткими.

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4. Стирайте полотенца отдельно от других вещей в полупустом барабане с использованием кондиционера.

5. Кладите в барабан стиральной машины 2 ст. ложки соли и ваши полотенца всегда будут мягкими. Также перед стиркой можно добавить в емкость для кондиционера 100 г уксуса.

6. Кондиционер для стирки махровых изделий должен быть изготовлен на основе силикона.

7. Используйте резиновые шарики во время стирки полотенец (просто поместите их в барабан). Крутясь вместе с полотенцами, они делают их пушистыми и мягкими.

8. Лучше не ставить машину на отжим, когда стирайте полотенца. Сушите их в вертикальном положении или на ровной поверхности, избегая попадания прямых солнечных лучей.

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