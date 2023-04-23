Как выгладить постельное белье без утюга: действенный метод

Любите спать на выглаженном белье, при этом терпеть не можете процесс глажки? UaPortal собрал лайфхаки по глажке постельного белья без утюга.

Перед тем, как приступить к процессу "глажки" стоит запомнить: выгладить простыню на резинке без утюга невозможно. То же касается пересушенного белья.

Самый простой способ придать белью вид выглаженного – это вывесить, хорошо расправив и побрызгав водой из пульвилизатора.

Если возможности полностью расправить постель нет – без утюга не обойтись.

Главные правила глажки без утюга: влажность и правильно натянутая ткань.

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Если вы сушите постель в сушильной машине – добавьте туда влажное полотенце или несколько кубиков льда.

Еще один способ глажки без утюга – свернуть еще чуть влажную постель в рулон. Главное выбрать нужный момент: постельное белье должно быть не слишком влажным, но и не совсем сухим.

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Как гладят постельное белье в отелях.

В отелях пользуются утюгом. Выгладить постель из натуральной ткани по – другому невозможно. Гладят постель только с изнаночной стороны: так она сохранит свой блеск с лицевой стороны. Утюг во время процесса должен быть очень горячим. Гладят постель на специальной доске – так результат будет идеальным.

Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.

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