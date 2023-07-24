Намагався втекти: ДБР затримало колишнього одеського військкома Борисова у Києві (фото, відео)

У Києві працівники ДБР разом із прокурорами Офісу Генпрокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Про це повідомили в ДБР. Зазначили, що суд проситимуть залишити Борисова під вартою без можливості внесення змін.

Працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, йшлося в повідомленні.

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Зокрема, йому оголосили про підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби в суботу, 22 липня. Проте Борисов намагався втекти від слідства, використовуючи елементи конспірації: змінював номери телефонів, автомобілів та місце розташування.

Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві, пояснили в СБУ.

Таким чином працівники ДБР вирішили просити суд залишити Борисова під вартою без можливості внесення застави.

У ДБР нагадали, що колишнього одеського воєнкома звинувачують у незаконному збагаченні. Зокрема, одне з журналістських досліджень показало, що мати Борисова стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро минулого року. Тоді як цьогоріч вона придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. Тоді як за матеріалами НАЗК, Борисов незаконно привласнив понад 188 млн грн.

Своєю чергою теща Борисова впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку (Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser). А його дружина придбала офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро.

Тому Євгена Борисова підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Загалом йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову 22 липня. Зеленський підтвердив підозру.

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