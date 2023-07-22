Одеському військкому Борисову повідомили про підозру: що відомо

Працівники ДБР повідомили колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову про підозру. Чоловіка підозрюють за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. Підозру також підтвердив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби", – вказали правоохоронці.

Працівники ДБР зібрали величезний масив доказової бази. Також досліджувались матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

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Окрім цього, мати Борисова у 2022 році стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро, а у 2023 році придбала й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. Окрім цієї автівки у жінки виявили Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

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