Одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении: что известно

Сотрудники ДБР сообщили бывшему руководителю Одесского регионального центра комплектования Евгению Борисову о подозрении. Мужчину подозревают по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР. Подозрение также подтвердил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы", – указали правоохранители.

Новость дополняется...