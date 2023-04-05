Священники УПЦ МП на Буковине не разрешали внести тело погибшего военного в храм на отпевание (видео)

В селе Задубровка (Чернивецкая область) священнослужители из УПЦ московского патриархата не разрешали родным и близким погибшего военного Ивана Назария занести его тело в церковь архистратига Михаила и провести отпевание.

Об этом изданию рассказал священник Виталий Мензак. По его словам, 5 апреля в деревне прощались с Героем. Однако попы не разрешали гроб с его телом занести в храм.

"Адепты московского патриархата не пускают тело воина в церковь. Они провоцируют драку. Никто ничего не объясняет, почему гроб с погибшим военным не пускают в церковь. А просто стоят и не пропускают похоронную процессию", – сказал Мензак.

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Он показал видео, на котором видно, как мать военного плачет и обращается к церковникам с просьбой пустить похоронную процессию в храм. Однако священники заблокировали вход.

Участники похоронной процессии начали бунтовать и восклицали: "Долой московского попа!", "Воина в церковь". Сообщается, что эта досадная ситуация продолжалась несколько часов.

Отец Виталий сообщил также, что не пускал процессию "батюшка Дуров, который и руководил сторонниками УПЦ, что были в церкви".

Издание molbuk.ua впоследствии сообщило, что после длительного спора священники УПЦ МП вышли из церкви и похоронная процессия смогла добраться до середины храма.

"Похороны украинского воина были на украинском языке. Его отпевали священники ВЦУ. Надеемся, что сегодня в храме в селе Задубровка состоится впервые служба на украинском языке", – прокомментировал это священник Виталий Мензак.

"Суспільне" пишет, что представителям ПЦУ пришлось силой зайти в храм, чтобы отпеть умершего за Украину Героя.

Между тем местное издание "Экспресс" сообщает, что на прошлой неделе в этой же деревне хоронили двух погибших бойцов и тело ни одного не занесли в храм. Местный священник сказал, что это "решение его прихожан".

Издание пишет, что в селе Задубровка один храм и две религиозные общины. В 2019 году большая часть общины УПЦ МП решила перейти в Православную церковь Украины — провели собрание, зарегистрировали новую религиозную организацию, получили свидетельство о праве собственности на храм. Однако члены религиозной общины ПЦУ уже четвертый год подряд совершают богослужение на улице – верующие УПЦ МП не пускают их в церковь. Также они не разрешают отпевать в храме воинов, погибших на войне против россиян.

Священнику приходится читать молитвы во дворе дома умершего, а затем гроб несут на кладбище.

Отмечается, что прихожане УПЦ МП в Задубровке считают, что верующие ВЦУ должны построить храм.

Напомним, 1 апреля стало известно, что в боях за Украину на фронте погиб доброволец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". Уроженец Белоруссии воевал против россиян с 2014 года.

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