Совершил более 80 вылетов: Пилот истребителя Денис Кирилюк погиб во время выполнения боевого задания (фото)

Украина понесла еще одну невосполнимую потерю из-за российского вторжения. 28 марта погиб штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк.

О его смерти сообщили на странице 831 бригады тактической авиации в Facebook отмечается, что пилот истребителя погиб во время выполнения боевого задания.

"Наша авиационная семья потеряла побратима… Во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк", – говорится в сообщении.

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В 831 бригаде отметили, что пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины при жизни совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 – во время полномасштабного российского вторжения.

В прошлом году, в августе, Денис Кирилюк был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Он получил его "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Напомним, в январе 2023 года стало известно о гибели 24-летнего командира авиационной эскадрильи майор Даниила Мурашко. При выполнении боевого задания в составе пары его самолет был подбит вражеским истребителем. Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий. Из-за этого он потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб.

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