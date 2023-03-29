Здійснив понад 80 вильотів: Пілот винищувача Денис Кирилюк загинув під час виконання бойового завдання (фото)

Україна зазнала ще однієї непоправної втрати через російське вторгнення. 28 березня загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк.

Про його смерть повідомили на сторінці 831 бригади тактичної авіації у Фейсбуці зазначається, що пілот винищувача загинув під час виконання бойового завдання.

"Наша авіаційна родина втратила побратима… Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї – штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк", – йдеться у повідомленні.

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У 831 бригаді зауважили, що пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України за життя здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 – під час повномасштабного російського вторгнення.

Минулого року, у серпні, Денис Кирилюк був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Він отримав його "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Нагадаємо, у січні 2023 стало відомо про загибель 24-річного командира авіаційної ескадрильї майор Данила Мурашка. Під час виконання бойового завдання у складі пари його літак був підбитий ворожим винищувачем. Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. У зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув.

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