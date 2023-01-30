Отвел самолет от домов, но не смог катапультироваться: на Донбассе погиб пилот Данило Мурашко

В Донецкой области во время выполнения боевой задачи погиб командир авиационной эскадрильи майор Данило Мурашко. Ему было 24 года.

Как сообщила 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова в Фейсбуке, Даниил погиб 27 января. Похороны Героя состоялись 30 января.

"При выполнении боевого задания в составе пары 27 января 2023 года был подбит вражеским истребителем. Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту. , не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя", – говорится в сообщении.

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"С первого дня полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации офицер добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задания, проявлял при этом героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение Украинскому народу, был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих", — говорится в сообщении.

Летчик третьего класса Даниил Мурашко родился 10.08.1998 в г. Нежине (Черниговская область). Учился в местной ОШ №9.

В 2013 году поступил в Черниговский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

В период 2015-2020 был курсантом Харьковского Национального Университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

В 2022 году – летчик авиационного звена авиационной эскадрильи (г. Николаев), впоследствии – старший летчик.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения Мурашко совершил 141 боевой вылет. За это время уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 российских солдат.

Был награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней. Представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно).

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