Украинский пилот с позывным 'Викинг' показал видео, как 'насыпал' оккупантам НУРСов

Украинский пилот с позывным "Викингом" наглядно продемонстрировал свою работу на боевых задачах и выложил видео в свой TikTok. В этот раз он атаковал враждебные позиции НУРСами.

НУРС – это неуправляемый реактивный снаряд класса "земля – земля". Ракеты оснащены двигателем, боевой частью с взрывателем и аэродинамическим стабилизатором. Такие снаряды используются обычно в стратегических целях.

Еще одно видео своей работы он выложил в Инстаграмме:

Видео дня

Пилот "Викинг" управляет вертолетом Ми-24. Это вертолет еще советских времен, специально разработанный для обеспечения огневой поддержки сухопутных войск. "Крокодилы" находятся на вооружении разных стран постсоветского пространства, в том числе и Украины.

Напомним, что украинские военные из 18-й отдельной бригады армейской авиации показали, как наносят удары по оккупантам. Защитники Украины поделились кадрами своей работы с вертолетов Ми-24.

Также в сети показали впечатляющее видео полета украинского вертолета над украинской землей. В частности, пилот зафиксировал на камеру запуск ракет.

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