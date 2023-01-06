Український пілот з позивним 'Вікінг' показав відео, як 'насипав' окупантам НУРСів

Український пілот з позивним "Вікінг" наглядно продемонстрував свою роботу на бойових завданнях та виклав відео у свій TikTok. Цього разу він атакував ворожі позиції НУРСами.

НУРС – це некерований реактивний снаряд класу "земля - земля". Ракети оснащені двигуном, бойовою частиною з підривником і аеродинамічним стабілізатором. Такі снаряди використовують зазвичай у стратегічних цілях.

Ще одне відео своєї роботи він виклав в Інстаграм:

Відео дня

Пілот "Вікінг" керує гелікоптером Мі-24. Це гвинтокрил ще радянських часів, який був спеціально розроблений для забезпечення вогневої підтримки сухопутних військ. "Крокодили" є на озброєнні різних країн пострадянського простору, зокрема й України.

Нагадаємо, що українські військові з 18-ї окремої бригади армійської авіації показали, як завдають ударів по окупантах. Захисники України поділилися кадрами своєї роботи з гелікоптерів Мі-24.

Також у мережі показали вражаюче відео польоту українського гелікоптера над українською землею. Зокрема пілот зафіксував на камеру запуск ракет.

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