'Задає святковий настрій окупантам': ЗСУ показали, як ведуть вогонь по ворогу з Мі-24 (відео)

Українські військові з 18-ї окремої бригади армійської авіації показали, як завдають ударів по окупантах. Захисники України поділилися кадрами своєї роботи з гелікоптерів Мі-24.

Відео оприлюднили сьогодні, 31 грудня. Про це повідомили на сторінці Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"18-та окрема бригада армійської авіації задає святковий настрій окупантам", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити роботу української авіації, а саме запуск снарядів з гелікоптерів. Відео знімалося у кабіні гвинтокрила.

Точний час та напрямок ведення бойових дій не повідомляється з міркувань безпеки.

Відео дня

Довідково:

Мі-24 – радянський гелікоптер підтримки піхоти або ударний гелікоптер. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту.

Українське військо має досить велику кількість гелікоптерів Мі-24. Модернізація цих машин є одним з найважливіших питань у вирішенні проблем української штурмової авіації.

Наприклад, технічні характеристики однієї із модифікацій гелікоптеру Мі-24 В:

Польотна маса: 11 100 кг;

Екіпаж: дві особи;

Десант: вісім осіб;

Максимальна швидкість: 320 км/год;

Максимальна висота польоту: 4500 м;

Дальність польоту: 750 км;

Озброєння: 12,7-мм чотириствольний кулемет ЯкБ-12,7 (або ГШГ-7,62), ПТКРС, НКРС;

Витрати палива на 1г польоту – 800 л.

Раніше, екіпаж українського РСЗВ M270 доставив різдвяні подарунки для окупантів.

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