Український бойовий пілот-Санта "привітав" окупантів з Новим роком залпом ракет по позиціях (відео)

Український льотчик у ковпаку Санта-Клауса та з білою бородою показав "святковий" виліт. Таким чином Повітряні сили України "привітали" окупантів, відпрацювавши по позиціях ворога.

Льотчик сидить за штурвалом винищувача Міг-29 та під святкову музику випустив кілька ракет по позиціях противника. Про це повідомили на Facebook-сторінці Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

"З НОВИМ ПЕРЕМОЖНИМ 2023 РОКОМ! Одне бажання на всіх – Перемога! Наші пілоти вже ''привітали'' окупантів!" – йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Міг-29

МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Впродовж 80-х років ХХ століття був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР. Зараз перебуває на озброєнні низки країн світу, зокрема й України.

Повітряні сили ЗСУ застосовують Міг-29 у повномасштабній війні проти росії. Так, 27 травня 2022 року винищувач у небі над Херсонською областю збив російський Су-35. Вороже повітряне судно полювали за літаками української штурмової авіації.

Крім цього, український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил ЗСУ, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. У результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

Принаймні один український бойовий МіГ-29 після ремонту отримав ліврею в стилі пілотажної групи "Українські Соколи".

Вже у серпні 2022 року українські військові інженери за допомогою американських партнерів інтегрували протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM до арсеналу літаків. Завдяки цьому українські льотчики успішно уражають російські РЛС.

Нагадаємо, що українські військові з 18-ї окремої бригади армійської авіації показали, як завдають ударів по окупантах. Захисники України поділилися кадрами своєї роботи з гелікоптерів Мі-24.

Також у мережі показали вражаюче відео польоту українського гелікоптера над українською землею. Зокрема пілот зафіксував на камеру запуск ракет.

Також речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, чи готують російські окупанти новий повномасштабний наступ.

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