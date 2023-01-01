Украинский боевой пилот-Санта "поздравил" оккупантов с Новым годом залпом ракет по позициям (видео)

Украинский лётчик в колпаке Санта-Клауса и с белой бородой показал "праздничный" вылет. Таким образом, Воздушные силы Украины "поздравили" оккупантов, отработав по позициям врага.

Летчик сидит за штурвалом истребителя Миг-29 и под праздничную музыку выпустил несколько ракет по позициям противника. Об этом сообщили на Facebook-странице Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

"С НОВЫМ ПОБЕДИТЕЛЬНЫМ 2023 ГОДОМ! Одно желание на всех – Победа! Наши пилоты уже ''поздравили'' оккупантов!" – говорится в сообщении.

Видео дня

Что известно о Миг-29

МиГ-29 – многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. В течение 80-х годов ХХ века являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР. Сейчас находится на вооружении ряда стран мира, в том числе Украины.

Воздушные силы ВСУ применяют МиГ-29 в полномасштабной войне против России. Так, 27 мая 2022 истребитель в небе над Херсонской областью сбил российский Су-35. Вражеское воздушное судно охотились за самолетами украинской штурмовой авиации.

Кроме этого, украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 Воздушных сил ВСУ, которые наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа кафиров с техникой и живой силой.

По крайней мере, один украинский боевой МиГ-29 после ремонта получил ливрея в стиле пилотажной группы "Украинские Соколы".

Уже в августе 2022 г. украинские военные инженеры с помощью американских партнеров интегрировали противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в арсенал самолетов. Благодаря этому украинские лётчики успешно поражают российские РЛС.

Напомним, что украинские военные из 18-й отдельной бригады армейской авиации показали, как наносят удары по оккупантам. Защитники Украины поделились кадрами своей работы с вертолетов Ми-24.

Также в сети показали впечатляющее видео полета украинского вертолета над украинской землей. В частности, пилот зафиксировал на камеру запуск ракет.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, готовят ли российские кафиры новое полномасштабное наступление.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!