Священники УПЦ МП на Буковині не дозволяли внести тіло загиблого військового до храму на відспівування (відео)

У селі Задубрівка (Чернівецька область) священнослужителі з УПЦ московського патріархату не дозволяли рідним та близьким загиблого військового Івана Назарія занести його тіло до церкви архістратига Михайла та провести відспівування.

Про це виданню molbuk.ua розповів священник Віталій Мензак. За його словами, 5 квітня у селі прощалися з Героєм. Однак попи не дозволяли труну з його тілом занести до храму.

"Адепти московського патріархату не впускають тіло воїна до церкви. Вони провокують бійку. Ніхто нічого не пояснює, чому домовину із загиблим військовим не пускають до церкви. А просто стоять і не пропускають похоронну процесію", – сказав Мензак.

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Він показав відео, на якому видно, як мати військового плаче та звертається до церковників з проханням пустити похоронну процесію до храму. Однак священники заблокували вхід.

Учасники похоронної процесії почали бунтувати та вигукували: "Геть московського попа!", "Воїна до церкви". Повідомляється, що ця прикра ситуація тривала кілька годин.

Отець Віталій повідомив також, що не пускав процесію "батюшка Дуров, який і керував прихильниками УПЦ, які були у церкві".

Видання molbuk.ua згодом повідомило, що після тривалої суперечки священники УПЦ МП вийшли з церкви тож похоронна процесія змогла дістатися середини храму.

"Похорон українського воїна був українською мовою. Його відспівували священники ПЦУ. Сподіваємося, що сьогодні у храмі у селі Задубрівка відбудеться вперше служба українською мовою", – прокоментував це священник Віталій Мензак.

"Суспільне" пише, що представникам ПЦУ довелося силоюзайти до храму, аби відспівати померлого за Україну Героя.

Тим часом місцеве видання "Експрес" інформує, що минулого тижня у цьому ж селі ховали двох загиблих бійців й тіло жодного не занесли до храму. Місцевий священник сказав, що це "рішення його парафіян".

Видання пише, що у селі Задубрівка один храм та дві релігійні громади. У 2019 році більша частина громади УПЦ МП вирішила перейти до Православної церкви України — провели збори, зареєстрували нову релігійну організацію, отримали свідоцтво про право власності на храм. Однак, члени релігійної громади ПЦУ вже четвертий рік поспіль звершують богослужіння надворі – віряни УПЦ МП не впускають їх до церкви. Також вони не дозволяють відспівувати в храмі воїнів, які загинули на війні проти росіян.

Священнику доводиться читати молитви на подвір’ї дому померлого, а тоді труну несуть на кладовище.

Зазначається, що парафіяни УПЦ МП у Задубрівці вважають, що віряни ПЦУ мають збудувати собі храм.

Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що у боях за Україну на фронті загинув доброволець Даніїл Ляшук з позивним "Моджахед". Уродженець Білорусі воював проти росіян з 2014 року.

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