У бою за Україну загинув доброволець Даніїл Ляшук з позивним 'Моджахед'

У боях за Україну загинув доброволець Даниїл Ляшук з позивним "Моджахед". Уродженець Білорусі воював проти росіян з 2014 року.

Про смерть Героя повідомили у Telegram-каналу бойової групи "Вендетта", яку очолював Ляшук.

"Нажаль ми вимушені сповістити, про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Ти був народжений героєм, ти загинув як герой. Ми усі будемо пам’ятати тебе вічно", – зазначається у дописі.

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Побратими повідомили, що будуть вимагати від української влади надати загиблому звання Героя України та надати його посмертно українське громадянство, про яке "Моджахед" мріяв.

Побратими Даніїла пообіцяли оприлюднити згодом інформацію про час та дату поховання бійця.

Хто такий Моджахед

Даніїл Ляшук народився у Білорусі. Він був засновником та командиром бойової групи "Вендетта". Після того, як росія вдерлася у Крим, "Моджахед" вирішив воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону, що діяв на сході України в зоні ООС.

Перше поранення на війні отримав 19 січня 2015 під час бойових дій у районі Станиці Луганської. Цього ж року Ляшук був затриманий у справі проти батальйону "Торнадо". "Моджахеда" та його побратимів звинувачували у скоєнні низки важких злочинів. 2021 року, у червні, суд звільнив Ляшука.

24 лютого 2022 року, одразу після російського повномасштабного вторгнення, "Моджахед" спочатку брав участь у захисті Києва та області - як доброволець. Навесні 2022 року брав участь у боях за Харків.

У липні 2022 року Ляшук офіційно вступив до лав ЗСУ. Брав участь у захисті Миколаївщини, проводив диверсійні роботи на території окупованої Херсонській області.

Друге поранення отримав 18 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання. Попри ураження внутрішніх органів разом з побратимами під час бою взяв у полон двох російських солдатів.

Нагадаємо, у січні 2023 стало відомо про загибель 24-річного командира авіаційної ескадрильї майор Данила Мурашка. Під час виконання бойового завдання у складі пари його літак був підбитий ворожим винищувачем. Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. У зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув.

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