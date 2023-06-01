Военного не пустили в ресторан в Запорожье, чтобы не 'пугал' посетителей (видео)

Новый скандал с участием военнослужащего произошел в Запорожье. Из-за того, что мужчина хотел зайти в пляжно-развлекательное заведение в военной форме, администраторы заведения его не пускали.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. На нем зафиксирован разговор администратора заведения с украинским военнослужащим, который в свой день рождения решил посетить заведение и выпить кофе.

Диалог военного и администратора был следующим:

Видео дня

Что я не могу зайти к вам выпить кофе?

Вы пришли к нам в военной форме…

Что здесь такого? Это какой-то позор?

Это не позорно, ни в коем случае. У нас отдыхают 140 детей. Это может отвлекать, напугать, что у нас в военной форме.

Детей испугать?

Ну, не детей, а их взрослых родителей.

Пусть сидят дома, если они так нервны.

Почему?

А потому что война идет у нас в стране.

Я понимаю, что у нас идет война.

То есть вы военных не роняете?

Мы не впускаем людей в военной форме.

Я хотел зайти выпить кофе, у меня сегодня кстати день рожденья.

От всего сердца вас поздравляем.

Я хочу пройти в кафе, а не быть там, где дети.

Кафе у нас находится по центру комплекса, вам придется пройти через миллион человек, 140 детей…

Затем военный спросил, кто владелец этого заведения, девушка отказалась ему сообщить такую информацию.

Стало известно, что скандал разразился на территории пляжно-развлекательного комплекса Pool and Beach. Заведение на своей странице в Инстаграм сообщило следующее: "На территорию комплекса Pool&Beach МОЖНО гостям в военной форме! Мы понимаем, что администратор высказала информацию некорректно, работа с администратором проведена! Детский праздник завершился, приносим извинения за некорректное высказывание и приглашаем на отдых".

На днях, напомним, похожая ситуация произошла в Днепре.

Там военного не пустили в местный ресторан "Deep bar" из-за военной формы.

В апреле этого года в селе Задубровка (Черновицкая область) священнослужители из УПЦ московского патриархата не разрешали родным и близким погибшего военного Ивана Назария занести его тело в церковь архистратига Михаила и провести отпевание.

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