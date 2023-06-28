Скандального одеського військкома Борисова звільнили з посади, – Гуменюк

Скандального начальника Одеського обласного ТЦК та СП полковника Борисова Євгена Михайловича звільнили із займаної посади. Напередодні у нього виявили елітне майно в Іспанії.

Про звільнення повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона сказала це в ефірі національного телемарафону.

"Наразі відбувається процедура, вона має певну протяжність у часі, передачу посади і подальшу планову реалізацію офіцера", – йдеться у заяві.

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Вона додала, що наразі обов'язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова, поки не призначать нового начальника. Процедура його пошуку уже почалася.

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Звільнення Борисова відбулось відповідно до рішення Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України від 23.06.2023.

"Ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, ті порушення і провадження, які були порушені, вони тривають, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається", – вказала Гуменюк.

Скандал з Борисовим

У травні правоохоронці відкрили проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування кримінальну справу за підозрою у продажі "білих квитків". Борисова відсторонили від виконання службових повноважень.

Згодом журналісти з'ясували, що дружина військкома під час війни придбала собі елітний автомобіль, а родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення.

Нагадаємо, у квітні цього року у селі Задубрівка (Чернівецька область) священнослужителі з УПЦ московського патріархату не дозволяли рідним та близьким загиблого військового Івана Назарія занести його тіло до церкви архістратига Михайла та провести відспівування.

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