Ракетний обстріл України 14 січня: окупанти влучили в житловий будинок в Дніпрі (оновлюється)

Росія продовжує ракетний обстріл містами України. Сьогодні, 14 січня, під час обстрілу Дніпра сталося влучення в житловий будинок.

Інформацію повідомили в телеграм-каналі заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці", - зазначив він.

Відео дня

Пізніше Тимошенко додав, що чудово знав цей будинок, бо проживав поруч.

Пізніше в мережі показали відео з місця події, де видно палаючий будинок.