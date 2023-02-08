Ракети і нові винищувачі: з'явилось відео і подробиці зустрічі Зеленського з Сунаком і Чарльзом ІІІ (фото, відео)

8 лютого Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великобританії. У Лондоні він провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та зустрінеться з королем Чарльзом III.

Також Зеленський планує відвідати українських військових, які проходять навчання у Британії та звернутись до британського парламенту. Про це повідомили в уряді Великої Британії та у британських ЗМІ.

"Візит президента Зеленського до Великобританії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами", – прокоментував зустріч Ріші Сунак.

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В аеропорту Володимира Зеленського зустрів Ріші Сунак. Британський прем'єр опублікував фото зустрічі, додавши підпис "Ласкаво просимо до Британії, президенте Зеленський".

Президент України прокоментував своє відрядження:

"Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", – зазначив Зеленський.

Близько 12:20 стало відомо, що борт з українською делегацією вже прибув до Британії. Літак Королівських повітряних сил із президентом Зеленським приземлився в аеропорту "Станстед".

Біля 13:30 Зеленський та Сунак прибули до резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт, 10.

Приблизно о 14 Зеленський і Сунак прибули до британського парламенту. Візит Зеленського у Британію транслюють онлайн британські ЗМІ.

Ріші Сунак заявив, що Британія нарощує фінансування своїх збройних сил. Додаткові 24 млрд фунтів стерлінгів будуть спрямовані на оборону Сполученого Королівства та виконання зобов'язань держави перед НАТО.

"Ми залишаємося провідним європейським союзником НАТО, як ми завжди робили, ми продовжуємо збільшувати фінансування наших збройних сил на 24 млрд фунтів стерлінгів, щоб гарантувати, що ми не тільки виконаємо наше зобов'язання перед НАТО, і витратимо 2% ВВП на нашу оборону", – сказав Ріші Сунак.

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Під час зустрічі з Зеленським прем'єр-міністр Сполученого Королівства має оголосити про постачання Україні зброї більшої дальності, а також про розширену програму навчання українських сил, у тому числі підготовку пілотів для сучасних західних винищувачів.

"З 2014 року Великобританія проводить життєво важливу підготовку українських сил, що дозволяє їм захищати свою країну, свій суверенітет та боротися за свою територію. Я пишаюся тим, що сьогодні ми розширимо цю підготовку від солдатів до морських піхотинців та пілотів винищувачів, забезпечивши Україні збройні сили, здатні захищати її інтереси в майбутньому. Це також підкреслює нашу відданість не лише наданню військової техніки в короткостроковій перспективі, а й довгострокове зобов'язання стояти пліч-о-пліч з Україною на довгі роки", – заявив Сунак перед прибуттям Зеленського.

Низка британських ЗМІ повідомляє, що окрім очільника британського уряду, Зеленський зустрінеться з міністром оборони Британії Беном Воллесом та керівниками оборони й безпеки Сполученого Королівства. Головною темою зустрічі мають стати деталі навчання українських воїнів.

Президент України Володимир Зеленський також проведе зустріч із королем Великобританії Чарльзом ІІІ у Лондоні. Про це пише видання The Guardian у середу, 8 лютого. Подробиці зустрічі британського короля і президента України поки що не відомі

"Король сьогодні проведе аудієнцію із президентом України Володимиром Зеленським, повідомили у Букінгемському палаці", – йдеться у повідомленні.

Також Великобританія має намір сьогодні оголосити про нові санкції проти рф, спрямовані проти тих, хто допоміг путіну створити свій особистий стан, та компаній, які наживаються на кремлівській "військовій машині".

Візит до Лондона став другою закордонною поїздкою українського президента після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія передасть Україні найбільший пакет військової допомоги.

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