'Обовʼязково буде роком нашої перемоги': Зеленський прокоментував засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 січня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. За результатами він висловив упевненість у перемозі у війні у 2023 році.

За його словами, цей рік обов'язково стане роком перемоги. Про це Зеленський написав у Telegram.

"Розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період. Готуємося до всіх можливих подій", – вказав президент.

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Він додав, що також було обговорене питання постачання Сил оборони військовою технікою та боєприпасами для майбутніх військових операцій.

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"Обговорили питання забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік. 2023-й має бути й обовʼязково буде роком нашої перемоги!" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні також були заслухані доповіді командувачів військ щодо оперативної обстановки на фронті. Зокрема, вони доклали про ситуацію на Донецькому напрямку та на півдні.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан зробив прогноз щодо розвитку війни в Україні. На його думку, незабаром в окупантів не залишиться сил і боєприпасів.

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