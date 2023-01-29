Герасімов зміг переконати путіна про успішний наступ на Україну навесні, — New York Times

Новопризначений голова генштабу росії Валерій Герасімов зміг переконати володимира путіна у своїх вміннях. Тепер він буде перебувати під тиском, влаштовуючи черговий наступ навесні в Україні.

Про це пишуть аналітики видання New York Times. Вони проаналізували причини зміни командувача війною в Україні.

За інформацією видання, Герасимов переконав путіна, що його попередник, Сергій Суровікін, був надто пасивним. Загалом, протягом 11 місяців у росії було звільнено або понижено на посадах дев'ять генералів.

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Російським військам не вдалося досягти поставлених цілей: захопити столицю Київ, президент Володимир Зеленський досі при владі, Україна має тісніші зв'язки із Заходом, ніж будь-коли, і попри ознаки деяких "тріщин", НАТО залишається єдиним.

Мета росії по захопленню Донбасу досі залишається недосяжною. На фоні цих здобутків путін змушений був звернутися до Валерія Герасімова.

Зазначається, що останні 10 років Герасимов працював над модернізацією російських збройних сил як начальник генерального штабу збройних сил. Він вивчав нещасні випадки американців в Афганістані, Іраку, Сирії, колишній Югославії та Лівії, і прагнув включити ці знання в плани.

Видання пригадує, що напередодні вторгнення 67-річний генерал Герасимов сказав західним чиновникам, що росія не має наміру вдиратися в Україну. Через кілька тижнів російські війська перетнули кордон.

За словами співрозмовників, на які посилається видання, Герасимов та міністр оборони Сєргєй Шойгу запропонували повернутися до "гіпернаступу" з потенційною початковою метою взяти Краматорськ.

Зазначається, що ця пропозиція збіглася з позицією Путіна, який, як і раніше, наполягає на тому, що росія захопить Донбас і навіть Київ.

Як прогнозують військові аналітики, "генерал Герасимов буде під величезним тиском, щоб провести успішний наступ цієї весни".

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк запевняв, що Герасимов зробить все, щоб нейтралізувати очільника ПВК "Вагнер" Валерія Пригожина. За владу та місце поряд президентом росії продовжиться жорстока боротьба.

Що відомо про Валерія Герасимова

З 2010 року - заступник начальника Генштабу зс рф. У 2016 році президент володимир путін закритим указом надав Валерію Герасимову звання героя росії. За твердженням джерел, найвищу держнагороду він отримав за організацію операції в Сирії.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, навіщо путін призначив "старого" Герасимова. На його думку, Кремль іде у ва-банк.

Як повідомлялося раніше, якщо Євген Пригожин покаже ефективність взяття Соледару, то путін надасть йому півмільйонну армію для весняного походу на Київ.

Раніше представник ГУР зазначив, що основною ціллю путіна лишається знищення українців. Президент рф прагне знищити Україну як незалежну державу.

Аналітики видання The New York Times нещодавно писали, що путін спробує влаштувати повторне вторгнення у лютому-березні. Він не планує зупинятися.

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