'Обязательно будет годом нашей победы': Зеленский прокомментировал заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 января, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. По результатам он выразил уверенность в победе в войне в 2023 году.

По его словам, этот год обязательно станет годом победы. Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям", – указал президент.

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Он добавил, что также был обсужден вопрос снабжения Сил обороны военной техникой и боеприпасами для будущих военных операций.

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"Обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год. 2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании также были заслушаны доклады командующих войск по оперативной обстановке на фронте. В частности, они приложили ситуацию на Донецком направлении и на юге.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз по развитию войны в Украине. По его мнению, в скором времени у оккупантов не останется сил и боеприпасов.

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