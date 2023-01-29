Горячая фаза войны закончится к весне, ВСУ будет доминировать в вооружении – Свитан

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сделал прогноз развития войны в Украине. По его мнению, в скором времени у оккупантов не останется сил и не хватит боеприпасов.

Об этом он заявил в интервью для Обозревателя. По его мнению, ВСУ будут доминировать над армией россии через несколько месяцев.

"Ввиду той динамики, которая сейчас есть, любой военный аналитик может рассчитать, когда произойдет определенный перелом и наступит наше полное доминирование над российской армией. Это вопрос нескольких месяцев", - сказал он.

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По его словам, оккупанты понимают тупик и вывели производство ОПК на полную мощность.

"Где-то в феврале они уже используют все складские запасы в ноль и будут выстреливать 5 тыс. снарядов в сутки, а не 10-15 тыс., как сейчас. На такой же уровень выйдут и по ракетам. Они могут производить по меньшей мере одну ракету в сутки, то есть либо они будут их накапливать и дальше использовать волнами... или по одной ракете", - сказал он.

По мнению военного аналитика, к весне россия будет затыкать все дыры с помощью живой силы.

Отвечая на вопрос журналиста о том, когда все-таки закончится горячая фаза войны, он назвал следующие сроки:

"Горячая фаза затянется где-то до конца весны. Думаю, к этому времени мы уже должны выйти на рубеже 1991 года. Мы можем зафиксировать эту границу где-нибудь в конце весны", - заверил он.

Прогнозы по вторжению России в Украину

Какое вооружение получит Украина

Недавно 12 стран договорились передать Украине около 100 Leopard2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт. Кроме Польши и Финляндии, публично согласившихся передать часть своих Leopard 2, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить танки.

25 января президент США Джо Байден заявил, что было принято решение о передаче 31 танка M1 Abrams, а также другого оборудования для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.

Один из крупнейших пакетов военной помощи предоставит Великобритания. В частности, в него войдут танки Challenger 2.

Многоцелевые бронетранспортеры ACMAT Bastion также пообещали передать правительству Франции.

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