Різнокольорові яйця на Великдень: як пофарбувати крашанки замороженими ягодами

Яйця на Великдень можна пофарбувати як штучними, так і натуральними барвниками – наприклад, лушпинням цибулі, куркумою або соком червоноголової капусти. А ще – можуть стати у пригоді заморожені ягоди.

У ягідному пюре варені яйця можна залишати на тривалий час - на їхній смак це не вплине. А от колір буде більш насиченим.

Як пофарбувати яйця чорною смородиною

Відваріть яйця з білою шкаралупою та остудіть до кімнатної температури.

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Візьміть жменю попередньо розморожених ягід і ретельно втирайте їх у яйце. Чим більше ягід, тим інтенсивнішим буде колір. Нехай яйця полежать пів години на тарілці. Якщо додати оцет до ягід, колір буде стійкішим.

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Потім візьміть ватний диск, змочіть в олію та обережно натріть крашанку, аби колір був ще й блискучим. Чорниця – для синіх та блакитних відтінків

Відварені яйця з білою шкаралупою обсушіть. Чорницю перебийте блендером та крапніть трохи оцту. Яйця обваляйте у пюре та залиште на 15-20 хв. Потім обітріть серветками.

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Нагадаємо, що чудовою ідеєю порадувати близьких смачним десертом на Великдень є приготування кейк-попсів у вигляді великодніх яєць для декору тортів та пасок.

Для золотавого кольору візьміть жменю журавлини. Яйця з білою шкаралупою варіть з журавлиною 10 хвилин. Залишіть у фарбуючому теплому розчині на дві-три години.

Пофарбувати яйця допоможуть також полуниця, журавлина, малина, чорниця та калина (свіжі чи заморожені). Роздавленими ягодами просто натріть шкаралупу відварених яєць та залиште у ягідному пюре на годину-дві. Пюре не змивайте, а стирайте паперовими рушниками чи серветками.

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