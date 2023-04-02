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Як зробити кейк-попси у формі яєць: простий великодній рецепт

Ігор Романько

Як приготувати кейк-попси у формі яєць

Чудовою ідеєю порадувати близьких смачним десертом на Великдень є приготування кейк-попсів у вигляді великодніх яєць для декору тортів та пасок.

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Інгредієнти:

  • Борошно – 70 г;
  • Цукор – 90 г;
  • Какао – 20 г;
  • Розпушувач – 0.5 ч.л;
  • Сіль – 1/4 ч.л;
  • Кефір – 70 г;
  • Молоко – 50 г;
  • Олія без запаху – 25 г;
  • Яйце (с2) – 1 шт;
  • Сирний сир – 100 г.

Глазур:

  • Білий шоколад – 150 г;
  • Олія без запаху – 15 г;
  • Какао олія – 15 г.

Для бісквіта, змішайте окремо сухі та вологі інгредієнти, а потім об'єднайте їх. Випікайте в духовці при температурі 160 градусів протягом близько 15-20 хвилин, доки шпажка не вийде сухою. Відсудіть готовий бісквіт і змішайте його з розм'якшеним сирним сиром. Сформуйте яйця та вставте зубочистки. Поставте заготовки в морозильник на 2-3 години.

Для глазурі, розтопіть білий шоколад та змішайте його з олією та розтопленою какао олією. Занурте заморожені заготовки в глазур та вставте зубочистку у підставу з пінопласту. За допомогою кандурину, горілки та жорсткого пензлика зробіть цятки. Поставте у холодильник для стабілізації глазурі.

Тепер ви можете використовувати ці кейк-попси у вигляді великодніх яєць для декору своїх тортів та пасок. Смачного!

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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