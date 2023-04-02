Как сделать кейк-попсы в форме яиц: простой пасхальный рецепт

Прекрасной идеей порадовать близких вкусным десертом на Пасху являетсяприготовление кейк-попсов в виде пасхальных яиц для декора тортов и куличей.

Как запечь аппетитную буженину в духовке: пасхальный рецепт

Ингредиенты:

Мука – 70 г;

Сахар – 90 г;

Какао – 20 г;

Разрыхлитель – 0.5 ч.л;

Соль – 1/4 ч.л;

Кефир – 70 г;

Молоко – 50 г;

Масло без запаха – 25 г;

Яйцо (с2) – 1 шт;

Сырный творог – 100 г.

Глазурь:

Белый шоколад – 150 г;

Масло без запаха – 15 г;

Какао масло – 15 г.

Для бисквита смешайте отдельно сухие и влажные ингредиенты, а затем объедините их. Выпекайте в духовке при температуре 160 градусов в течение около 15-20 минут, пока шпажка не получится сухой. Отсудите готовый бисквит и смешайте его с размягченным творожным сыром. Сформируйте яйца и вставьте зубочистки. Поставьте заготовки в морозильник на 2-3 часа.

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Для глазури растопите белый шоколад и смешайте его с маслом и растопленным маслом какао. Окунуть замороженные заготовки в глазурь и вставить зубочистку в основание из пенопласта. С помощью кандурина, водки и жесткой кисточки сделайте пятнышки. Поставьте в холодильник для стабилизации глазури.

Теперь вы можете использовать эти кейк-попсы в виде пасхальных яиц для декора своих тортов и пасок. Приятного аппетита!

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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