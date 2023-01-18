Чи дозволяється виїжджати за кордон чоловікам з посвідкою на проживання в іншій країні

Виїзд за кордон під час воєнного стану заборонено військовозобов'язаним чоловікам у віці від 18 до 60 років, але є виключення.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан через повномасштабну військову агресію рф. Помічник адвоката АО "ЮК "АРЕС", член Ради Комітету Асоціації правників України (АПУ) з міграційного права, юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев розповів, чи може чоловік, що має посвідку на проживання в іншій країні, повернутися до України, а потім знову виїхати за кордон.

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За його словами, затверджені постановою КМУ від 27.01.1995 № 57 правила перетину державного кордону громадянами України не передбачають винятків щодо перетину кордону під час воєнного стану для осіб, що мають посвідку на постійне проживання в іноземній країні.

Попри це, такі особи все ж можуть вільно перетинати кордон за певних умов.

На офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України є розʼяснення, які постійно оновлюються, стосовно осіб, які мають право перетинати кордон в умовах воєнного стану, та документів, які мають бути при перетині кордону.

Згідно розʼяснення, чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України".

Особи, які виїжджають вперше мають надати паспортний документ, в якому буде проставлений штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Особи, які вже постійно проживають за кордоном, при перетині кордону мають надати паспортний документ зі штампом про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та штампом про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або довідку про перебування на консульському обліку, що видається дипломатичними установами України.

"Отже, чоловіки, які мають посвідку на постійне проживання за кордоном та пройшли процедуру оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, можуть вільно повернутися в Україну та виїхати назад за умови надання на кордоні відповідних документів", – пояснив Владислав Зайцев

Раніше юрист відповів, що буде з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон до 24 лютого.

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