Юрист відповів, що буде з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення

З 24 лютого 2022 року чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон, але багато громадян перебували за межами України і до повномасштабного вторгнення.

Як відповідальність передбачена для чоловіків, що виїхали до 24 лютого та не повернулись в Україну, розповів юрист Ростислав Кравець.

"На сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються, було кілька законопроєктів, які мали на меті запровадити відповідальність за неповернення чоловіків в Україну. Але ухвалення такого закону не відповідатиме нормам Конституції України", – зазначив Кравець.

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На його думку, змушування чоловіків повернутись є не лише порушенням Конституції України, а й "порушенням логіки", це пов'язано з тим, що надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту.

Тобто, наразі немає жодної адміністративної чи кримінальної відповідальності за неповернення чоловіків, які виїхали з України до повномасштабного вторгнення рф.

Юрист також наголосив, що запровадження певних штрафів чоловікам, які повертатимуться, буде порушенням Конституції та прав людини.

"Також законом не передбачена й примусова мобілізація, у разі повернення чоловіка, який був за кордоном до війни", – додав Кравець.

Якщо чоловіку була вручена повістка, але він якимось чином виїхав за кордон вже після 24 лютого 2022 року та не зʼявився до військкомату, то за це передбачена адміністративна відповідальність. У інших випадках, жодної відповідальності за неповернення не передбачено, резюмував юрист.

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