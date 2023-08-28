Розвідники атакували штаб фсб в Енергодарі: тіла вбитих вивозили вантажівками (відео)

У співпраці з рухом опору 23 і 24 серпня розвідники ГУР завдали значних втрат ворогу у Запорізькій області. Ряди окупантів "прорідили" у містах Кам'янка-Дніпровська та в Енергодарі.

Як повідомили в ГУР, таким чином розвідники "привітали" російських бойовиків з Днем Незалежності та Днем прапора України.

"Завдяки руху опору, який координує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, було здійснено дорозвідку та ефективне знищення низки ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

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В ГУР зазначили, що 24 серпня у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області близько шостої ранку дрон-камікадзе поцілив у вікно помешкання "заступника голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера. Його з пораненнями було ушпиталено.

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За день до цього дрон-камікадзе атакував штабі відділення фсб міста Енергодар на вул. Набережній, 24. Тут окупаційні війська проводили захід для особового складу.

"Близько 19.00, у момент найбільшої концентрації рашистів, у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі", – розповіли в ГУР.

Зазначається, що окупанти направили на місце інциденту три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги.

"Тіла вбитих загарбників кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку Мелітополя", – додали розвідники.

Нагадаємо, 18 серпня кілька вибухів пролунали в окупованому Енергодарі. Було підірвано кабінет так званого начальника поліції міста під час наради.

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