В Енергодарі підірвали учасників наради з керівниками окупаційної поліції (відео)

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило деталі вибухів, що пролунали в окупованому Енергодарі зранку 18 серпня. Зазначається, що було підірвано кабінет так званого начальника поліції міста під час наради.

"У тимчасово окупованому Енергодарі була призначена нарада керівників міської "поліції". Орієнтовно о 09.23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух", – уточнили в ГУР

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Зазначається, що унаслідок вибуху поранення отримали начальник міського відділу полковник мвс росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.

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"Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні. Після оперативного обстеження поранених з окупованого Мелітополя було терміново викликано три реанімобілі. Вже звідти планується евакуація військовими гелікоптерами на територію рф", – додали у розвідці.

Зазначається, що будівля, у якій пролунав вибух, використовувалася окупантами як "управління поліції". Також у ній розміщували особовий склад російської армії.

"Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи. На даний час район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб суттєво обмежено. В місті повністю вимкнено мережу Інтернет", – повідомили в ГУР.

Судячи з відео, оприлюдненого розвідкою, у будівлю "прилетів" дрон-камікадзе.

Нагадаємо, 30 червня в окупованому Бердянську пролунало більш як 10 потужних вибухів. Голосні звуки відчули навіть мешканці навколишніх населених пунктів за десятки кілометрів.

А 23 червня в окупованому російськими бойовиками Генічеську (Херсонської області) прогриміли вибухи. Влучили у базування росгвардії.

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