В Энергодаре взорвали участников совещания с руководителями оккупационной полиции (видео)

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило детали взрывов, прогремевших в оккупированном Энергодаре утром 18 августа. Отмечается, что был взорван кабинет так называемого начальника полиции во время совещания.

"Во временно оккупированном Энергодаре было назначено совещание руководителей городской "полиции". Ориентировочно в 09.23 в кабинете начальника полиции раздался мощный взрыв", — уточнили в ГУР.

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Отмечается, что в результате взрыва ранения получили начальник городского отдела полковник МВС россии Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

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"Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу. После оперативного обследования раненых из оккупированного Мелитополя были срочно вызваны три реанимобиля. Уже оттуда планируется эвакуация военными вертолетами на территорию России", — добавили в разведке.

Отмечается, что здание, в котором раздался взрыв, использовалось оккупантами в качестве "управления полиции". Также в ней размещали личный состав русской армии.

"В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажа. В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена. В городе полностью отключена сеть Интернет", — сообщили в ГУР.

Судя по видео, обнародованному разведкой, в здание "прилетел" дрон-камикадзе.

Напомним, 30 июня в оккупированном Бердянске раздалось более 10 мощных взрывов. Громкие звуки почувствовали даже жители окрестных населенных пунктов в десятках километров.

А 23 июня в оккупированном российскими боевиками Геническе (Херсонской области) прогремели взрывы. Попали в базировку росгвардии.

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