Ретроградний Меркурій ударить по п'яти знаках зодіаку: їх переслідуватимуть неприємності

Ретроградний Меркурій з 21 квітня по 15 травня принесе великі проблеми п'ятьом уродженцям зодіакального кола – проблеми будуть переслідувати їх на кожному кроці. Дехто відчує себе втомленим, знесиленим і розчарованим у житті.

За словами астрологів, не найкращий період чекає на Овнів, Близнюків, Раків, Стрільців та Козерогів. Їм загрожують як фінансові втрати, так і сварки з близькими людьми.

Овни

Овни втратять віру в себе – їхні плани на кар'єрне зростання будуть зруйновані в одну мить. Уродженцям знаку не вдасться досягти бажаних результатів, що вдарить по їхній репутації. Всі процеси сповільняться, а проблеми почнуть наростати, як снігова куля. Ще більше погіршать ситуацію сварки із другою половинкою.

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Близнюки

Близнюки постраждають від занепаду духу – їм загрожує депресивний настрій та фізичне виснаження. Нагадають про себе і старі проблеми зі здоров'ям, не виключено, що доведеться звертатися до лікаря. "Чорна смуга" буде настільки сильною, що у уродженців знаку можуть опуститися руки.

Раки

Раки можуть припуститися серйозних помилок на роботі, які коштуватимуть їм авторитету. На цьому фоні можливі конфлікти з керівництвом, позбавлення премії чи зменшення зарплати. Також не варто робити покупок у цей період – ризик стати жертвами шахрайства і залишитися без нічого дуже великий.

Стрільці

Стрільці здатні ризикнути – і це призведе до плачевних результатів. Уродженці знаку можуть втратити гроші, потрапити в ДТП, отримати травми чи посваритися з другою половинкою. Однак вони мають шанс уникнути негативного сценарію з безліччю неприємностей – варто просто відкласти прийняття кардинальних рішень.

Козероги

Козероги будуть нервовими та напруженими, на емоціях вони можуть влаштувати скандал, який обернеться для них великими проблемами. Уродженці знаку можуть втратити роботу або перейти червону межу у стосунках з другою половинкою, що призведе до розлучення. Їм дуже важко тримати себе в руках.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.