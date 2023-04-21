Ретроградный Меркурий ударит по пяти знакам зодиака: их будут преследовать неприятности

Ретроградный Меркурий с 21 апреля по 15 мая принесет большие проблемы пяти уроженцам зодиакального круга – проблемы будут преследовать их на каждом шагу. Некоторые почувствуют себя уставшими, обессиленными и разочарованными в жизни.

По словам астрологов, не лучший период ждет Овнов, Близнецов, Раков, Стрельцов и Козерогов. Им грозят как финансовые потери, таки ссоры с близкими людьми.

Овны

Овны потеряют веру в себя – их планы на карьерный рост будут разрушены в один миг. Уроженцам знака не удастся добиться желаемых результатов, что ударит по их репутации. Все процессы замедлятся, а проблемы начнут нарастать, как снежный ком. Еще больше ухудшат ситуацию ссоры со второй половинкой.

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Близнецы

Близнецы пострадают от упадка духа – им грозит депрессивное настроение и чувство физического истощения. Напомнят о себе и старые проблемы со здоровьем, не исключено, что придется обращаться к врачу. "Черная полоса" будет настолько сильной, что у уроженцев знака могут опуститься руки.

Раки

Раки могут допустить серьезные ошибки на работе, которые будут стоить им авторитета. На этом фоне возможны конфликты с руководством, лишение премии или уменьшение зарплаты. Также не стоит совершать покупок в этот период – риск стать жертвами мошенничества и остаться без ничего очень велик.

Стрельцы

Стрельцы способны рискнуть – и это приведет к плачевным результатам. Уроженцы знака могут потерять деньги, попасть в ДТП, получить травмы или поссориться со второй половинкой. Однако у них есть шанс избежать негативного сценария со множеством неприятностей – стоит просто отложить принятие кардинальных решений.

Козероги

Козероги будут нервными и напряженными, на эмоциях они могут устроить скандал, который обернется для них большими проблемами. Уроженцы знака могут потерять работу или перейти красную черту в отношениях со второй половинкой, что приведет к расставанию. Им будет очень трудно держать себя в руках.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.