Рецепт домашнього бананово-полуничного морозива за 5 хвилин

Головною перевагою цього морозива за рецептом з сайту Shuba є те, що воно дієтичне. Воно не містить жирів, що робить його прекрасним вибором для тих, хто стежить за своєю фігурою.

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Інгредієнти:

Полуниця – 100 г

Банан – 1 шт

Мʼята – 10 г

Горіхи

Спосіб приготування:

1. Наріжте полуницю та банан, покладіть у морозилку на 1-2 години.

2. Збийте заморожені фрукти у блендері, викладіть суміш у миску та прикрасьте м’ятою та горіхами.

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