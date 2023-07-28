Рецепт домашнего бананово-клубничного мороженого за 5 минут

Главным преимуществом этого мороженого по рецепту с сайта Shuba является то, что оно диетическое. Оно не содержит жиров, что делает его прекрасным выбором для следящих за своей фигурой.

Читайте также: Летний десерт из трех ингредиентов: рецепт мятного льда

Ингредиенты:

Клубника – 100 г

Банан – 1 шт

Мята – 10 г

Орехи

Способ приготовления:

1. Нарежьте клубнику и банан, положите в морозилку на 1-2 часа.

2. Взбить замороженные фрукты в блендере, выложить смесь в миску и украсить мятой и орехами.

Советуем также обратить внимание на рецепт домашнего зефира за 5 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!