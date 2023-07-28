Рецепт домашнего бананово-клубничного мороженого за 5 минут
Главным преимуществом этого мороженого по рецепту с сайта Shuba является то, что оно диетическое. Оно не содержит жиров, что делает его прекрасным выбором для следящих за своей фигурой.
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Ингредиенты:
Клубника – 100 г
Банан – 1 шт
Мята – 10 г
Орехи
Способ приготовления:
1. Нарежьте клубнику и банан, положите в морозилку на 1-2 часа.
2. Взбить замороженные фрукты в блендере, выложить смесь в миску и украсить мятой и орехами.
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